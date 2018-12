I costi dei transfer aeroportuali in Europa

Quale mezzo scegliere?

Lo studio di Liligo sui costi dei transfer nel Vecchio Continente indica, com’era prevedibile, che in media il mezzo di trasporto più economico per i collegamenti aeroporto-città è il bus, la soluzione low cost perfetta, anche se i suoi tempi di percorrenza sono più lunghi rispetto ad altri mezzi di trasporto. La metro ed il treno risultano essere più cari e spesso presentano prezzi analoghi. L’indagine rileva inoltre che solo 6 scali su 25 permettono di raggiungere la città in metropolitana: Barcellona - El Prat, Londra – Heathrow, Istanbul – Atatürk, Madrid – Barajas e lo scalo di Copenaghen-Kastrup. Il mezzo più costoso per i transfer verso il centro città è il taxi, tale tesi è avvalorata da tutti gli aeroporti che sono stati presi in esame dallo studio del comparatore di voli Liligo.

Gli scali e i transfer più convenienti



Secondo gli specialisti di Liligo i transfer più convenienti sono quelli offerti dagli scali di Antalya, Istanbul - Atatürk, Palma di Maiorca e Mosca – Sheremétievo. In contrapposizione agli aeroporti di Londra – Heathrow, Oslo – Gardermoen, Monaco – Franz Josef Strauss, Zurigo – Kloten e gli scali della capitale francese Charles De Gaulle ed Orly, dove i transfer risultano più cari. L’autobus più economico si trova a Mosca - Sheremétievo, con il costo del biglietto di soli 0,90 €, mentre la metropolitana più conveniente è quella che collega lo scalo di Atatürk al centro di Istanbul, al costo di appena 0,88 €,. Gli aeroporti di Madrid - Barajas e Düsseldorf risultano invece i più convenienti per coloro che preferiscono il treno, visto che una corsa ha un costo di 2,60 € e di 2,70 €. Infine, dalla ricerca di Liligo si scopre che il collegamento più caro in Europa è il transfer effettuato in taxi dallo scalo di Londra - Heathrow verso il centro della capitale britannica, con un costo medio di circa 112 €.