I compro auto usate: guida all’uso

Si tratta di un servizio così tanto diffuso tra gli utenti della rete che diventa ormai di fondamentale importanza andare a fornire una guida all’utilizzo per chiunque sia interessato. I compro auto usate hanno fatto irruzione sul mercato della auto da qualche anno; e la loro comparsa è stata tutt’altro che evento silenzioso.

La situazione del comparto era nota, bloccata a causa della crisi; con i loro servizi innovativi i compro auto usate si sono ritagliati una grande fetta di mercato. Come funzionano questi intermediari e cosa offrono?

Prima ancora che l’acquisto di vetture, i compro auto mettono a disposizione dell’utente un servizio di valutazione gratuita di vetture usate. Chiunque può collegarsi al sito di uno dei tanti intermediari presenti sul mercato (non tutti lo hanno; meglio comunque rivolgersi a chi offra garanzie di presenza reale, anche tramite un sito internet, piuttosto che a soggetti aleatori senza una reale struttura) e richiedere la valutazione gratuita della propria auto.

Lo step successivo prevede di recarsi direttamente in sede per far sottoporre la vettura ad una perizia da parte dei tecnici: da questa analisi uscirà fuori la quotazione di mercato, quindi la cifra che l’intermediario andrà ad offrire al proprietario della vettura.

L’offerta suscita l’interesse da parte del diretto interessato? In quel caso si procede a potare a termine la trattativa apponendo le firme sull’atto di vendita; e la chiusura sarà immediata. Senza attese.

Ovviamente in questa fase il proprietario dell’auto riceverà il pagamento, aspetto fondamentale e da tenere sempre sotto controllo vista la delicatezza del tema. in linea generale gli intermediari presenti in questo settore tendono ad offrire diverse soluzioni: c’è chi predilige il contante, ma tenendo sempre bene a mente che in Italia un pagamento oltre i 2.999 euro non può avvenire in contanti; e chi opta per metodi più sicuri, come magari assegni circolari (ovvero quelli che una banca emette solo dopo aver verificato l’effettiva presenza della somma sul conto).

L’ultimo step di questa trattativa è dato dal passaggio di proprietà; anche qui, i compro auto usate più professionali e seri tendono ad affiancare l’utente supportandolo nel predisporre e presentare i vari documenti necessari presso le sedi competenti, quindi Aci e Pra.

In sostanza affidarsi ad aziende di compro auto, purchè siano di comprovata trasparenza, vuol dire avere a disposizione un servizio di consulenza a 360 gradi e di supporto per tutte le fasi della vendita; ecco perché questi intermediari hanno vissuto un vero e proprio boom sul mercato. Ed ecco perché molti utenti preferiscono rivolgersi a loro piuttosto che fare tutto da soli.