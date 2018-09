1°Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport e dalla Regione Trentino

Oltre 60 eventi nell’arco di quattro intense giornate, in compagnia di grandi campioni del presente e del passato. Sono questi gli ingredienti del primo Festival dello Sport in programma a Trento dall’11 al 14 ottobre.

Una prima edizione che avrà come titolo “Il Record”, il sogno di ogni campione e di qualunque squadra. Si parlerà di come raggiungerlo, consolidarlo, batterlo. Tanti sono gli elementi che stanno dietro questo traguardo: allenamenti e strategie, ma anche psicologia, alimentazione, salute, materiali, business e ricerca.

I protagonisti di questi eventi saranno persone che hanno lavorato per raggiungere un RECORD quindi in primis i grandi campioni dello sport, italiani e stranieri. Atleti singoli ma anche squadre ci spiegheranno il loro approccio a questo risultato con situazioni e aneddoti spesso sconosciuti al grande pubblico. Non verrà tralasciato tutto l'universo professionale che gira intorno agli atleti e infatti numerosi saranno gli interventi di allenatori, medici, psicologi, esperti di alimentazione, manager.

Il Festival dello Sport sarà inaugurato la sera di giovedì 11 ottobre e proseguirà con tre giornate articolate in un ricco palinsesto di oltre 60 eventi, tutti gratuiti. L’intero programma del Festival sarà condotto da noti editorialisti e inviati, giornalisti e giornaliste di settore, con una sfilata di protagonisti del grande sport nazionale e internazionale che Trento ospiterà nei suoi teatri e palazzi storici nelle piazze, attrezzate per gli sport praticati, nei cinema, nella grande libreria e nello spazio Dome.

Nell'arco delle quattro giornate dedicate allo sport sarà possibile partecipare a diversi eventi:

Uno contro Uno , incontri per porre le questioni chiave dello sport nazionale e internazionale con ospiti d’eccezione.

, incontri per porre le questioni chiave dello sport nazionale e internazionale con ospiti d’eccezione. Tribune , dibattiti a più voci tra campioni e campionesse di oggi e di ieri, consentiranno di scoprire le storie vere e qualche retroscena raccontati dai protagonisti all’auditorium

, dibattiti a più voci tra campioni e campionesse di oggi e di ieri, consentiranno di scoprire le storie vere e qualche retroscena raccontati dai protagonisti all’auditorium Conversazioni con i personaggi che fanno e hanno fatto la storia dello sport; non solo sportivi, ma anche dirigenti, allenatori e professionisti

con i personaggi che fanno e hanno fatto la storia dello sport; non solo sportivi, ma anche dirigenti, allenatori e professionisti Workshop , laboratori, esclusivi e a numero chiuso, su grandi tematiche legate al mondo dello sport e alle varie discipline che concorrono alla costruzione del record

, laboratori, esclusivi e a numero chiuso, su grandi tematiche legate al mondo dello sport e alle varie discipline che concorrono alla costruzione del record Camp le piazze di Trento ospiteranno basket, volley, arrampicata, scherma e, in alcune occasioni, si potrà essere allenati da un grande tecnico, o tirare con un campione. Nel centro storico saranno inoltre allestiti due circuiti: uno di ciclismo e l’altro di mountain bike.

le piazze di Trento ospiteranno basket, volley, arrampicata, scherma e, in alcune occasioni, si potrà essere allenati da un grande tecnico, o tirare con un campione. Nel centro storico saranno inoltre allestiti due circuiti: uno di ciclismo e l’altro di mountain bike. Libreria in piazza Duomo potrete consultare e acquistare libri dedicati allo sport, ascoltando dalla viva voce degli autori racconti, presentazioni di titoli e dibattiti

in piazza Duomo potrete consultare e acquistare libri dedicati allo sport, ascoltando dalla viva voce degli autori racconti, presentazioni di titoli e dibattiti Cinema per tutta la durata del festival le sale del Cinema Vittoria propongono una ampia rassegna di film con alcuni dei protagonisti ospiti in sala

Per chi volesse partecipare QUI il dettaglio di tutte le location che verranno coinvolte.

Vedi anche la pagina evento di TrentoToday.