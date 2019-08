Decreto indennizzo risparmiatori, l'ok della Corte dei conti: "Buon Ferragosto ai truffati"

“Il ristoro ai risparmiatori danneggiati dal crack delle banche venete è operativo. Un’altra promessa mantenuta dalla Lega al Governo.” Lo dichiara in una nota Massimo Bitonci, deputato del Carroccio e sottosegretario all'economia e finanze, esprimendo soddisfazione per il rapido nulla osta della Corte dei Conti al terzo decreto Fir (Fondo indennizzo risparmiatori) oramai prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

“Dalla data di pubblicazione - ricorda Bitonci - gli interessati avranno 180 giorni di tempo per presentare la domanda di indennizzo, soltanto in modalità telematica, ed i moduli sono reperibili sul sito della Consap. Gli azionisti avranno un ristoro pari al 30% del valore d’acquisto fino ad un massimo di 100mila euro, agli obbligazionisti un rimborso del 95% fino al medesimo tetto. Abbiamo anche ampliato la platea -prosegue Bitonci escludendo dalla soglia a 100mila euro del patrimonio mobiliare le polizze vita e altri strumenti finanziari e dalla soglia di reddito a 35mila euro nell'anno 2018 le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita".