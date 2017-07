Cgil contro USA: il sindacato denuncia le forze armate americane

La FILCAMS CGIL di Vicenza comunica di aver promosso insieme alla FILCAMS NAZIONALE tre cause per comportamento antisindacale presso i tribunali di Vicenza, Roma e Catania. Il datore di lavoro chiamato in causa è il Comando delle Forze Armate USA in Italia per la reiterata violazione del riconoscimento delle Rappresentanze sindacali aziendali nominate dal sindacato nelle basi di Sigonella e Vicenza e per l’impedimento dell’attività della FILCAMS CGIL a cui viene negato anche il riconoscimento a partecipare alle trattative per la stipula del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale civile italiano.

Le prime due udienze sono state fissate per il giorno 27 luglio a Roma e per l’8 agosto a Vicenza. “E’ da tempo che la Filcams insieme ai vertici della Cgil - racconta Alessio Odoni, segretario generale della FIlcams di Vicenza - ha intrapreso dei tentativi diplomatici che non hanno prodotto nessuna apertura negoziale”.

Nella caserma Vicentina la Filcams Cgil conta circa 35 iscritti tra i lavoratori italiani alle dipendenze delle Forze Armate Usa in Italia. “Da anni abbiamo intrapreso questa battaglia a fianco dei lavoratori, a cui viene negata la libertà associativa e il diritto ad essere rappresentati dal sindacato in cui si riconoscono e ad eleggere le loro RSA a cui viene impedita ogni agibilità a svolgere attività sindacale nel luogo di lavoro”, denuncia Alessio Odoni. E conclude il Segretario generale di Vicenza: “Con le cause per condotta antisindacale avviate la FILCAMS CGIL, con i suoi iscritti, prosegue la battaglia di libertà associativa e per l’affermazione dei diritti dei lavoratori”.