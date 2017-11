Festival lavoro internazionale: Veneto al top come imprese responsabili

Polizze assicurative, sicurezza e prevenzione, sanità integrativa, formazione, sostegno alla famiglia e conciliazione vita-lavoro, sostegno economico: sono questi i fronti sui quali le imprese venete si dimostrano più attive nel campo del welfare aziendale, come rivela il rapporto 2017 del Welfare Index Pmi. Non solo: sono ben 5 le società della nostra regione che hanno ottenuto l’esclusiva qualifica di B-Corp, cioè di Benefit Corporation, concetto che identifica un nuovo approccio pionieristico all’impresa, che integra obiettivi sociali e rende pubblico, sottoponendosi a una certificazione indipendente, il proprio impatto sulla società e sull’ambiente in cui opera.

È forte, insomma, l’attenzione del sistema delle aziende del territorio verso la responsabilità sociale d’impresa, termine che con cui si comprendono tutte le azioni con cui le imprese integrano volontariamente nella loro visione strategica, accanto alle operazioni commerciali, le preoccupazioni sociali e ambientali. Proprio a questa tematica è dedicato il workshop “La responsabilità delle imprese per il lavoro di domani”, in programma lunedì 20 novembre 2017, a partire dalle 9.15 e per tutta la mattinata in Fiera a Vicenza (Via dell’Oreficeria, 16), nel più ampio contesto del “Festival del lavoro internazionale”.

"L’attenzione degli imprenditori veneti verso il territorio, la dimensione sociale e la cultura da parte del Dna del nostro sistema produttivo – premette l’assessore al lavoro della Regine Veneto, Elena Donazzan – Una direzione, quella della responsabilità etica e sociale dell’impresa, che la Regione vuole sostenere: il programma operativo 2014-2020 del Fondo sociale europeo destina, infatti, 15 milioni di euro a progetti e iniziative per lo sviluppo della responsabilità sociale e culturale delle aziende"

WELFARE AZIENDALE: LA MAPPA DEGLI INTERVENTI