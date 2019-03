Festival della Cultura Creativa: laboratori didattici alle Gallerie d'Italia

Le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, partecipano alla sesta edizione del Festival della Cultura Creativa, iniziativa promossa e coordinata dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), che si svolge quest’anno dal 25 al 31 marzo con proposte gratuite rivolte alle scuole e alle famiglie.

Il tema conduttore dell’edizione 2019 è “Intelligenze - Tra evoluzioni naturali e tecnologiche, tra mente ed emozioni per conoscere noi stessi e il futuro che ci circonda”; l’obiettivo è avvicinare alla cultura bambini e ragazzi, stimolandone la creatività e il pensiero critico.

Intelligenze dello sguardo è la proposta rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni, dal 26 al 29 marzo dalle 10 alle 18 per le scuole e venerdì 29 marzo alle 16.30 per le famiglie. La visita guidata sensoriale accompagna i ragazzi e le famiglie alla scoperta del Settecento dei vedutisti, partendo dall'esplorazione tattile e creativa dei materiali: pigmenti, tela, preparazioni pittoriche: una occasione preziosa per toccare con mano, sperimentare con prontezza e ingegno, tuffarsi con fantasia nell’espressione artistica basata sulla osservazione attenta della natura.

Dipingo quindi penso è la visita guidata con laboratorio d’arte dedicata ai bambini dai 4 agli 8 anni proposta alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari dal 26 al 29 marzo, dalle 10 alle 13 per le scuole, e sabato 30 marzo alle 16.30 per le famiglie. Partendo dai capolavori di Francesco Guardi e Pietro Longhi i più piccoli verranno invitati a scoprire il linguaggio segreto dei pittori, mettendosi in gioco per costruire una nuova composizione visiva. Un laboratorio d’arte per scoprire il fascino dei dettagli con l’uso creativo di carta, pennelli e della tavolozza con diversi colori.

Le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni

Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari

Contra’ Santa Corona 25

36100 Vicenza

Numero verde 800.578875

info@palazzomontanari.com

www.gallerieditalia.com