Ferragosto 2018: centri commerciali, supermercati e negozi aperti a Vicenza e provincia

Ecco l'elenco delle attività commerciali aperte e chiuse per Ferragosto nel giorno di mercoledì 15 agosto sul territorio berico:

CENTRI COMMERCIALI A VICENZA E PROVINCIA

CHIUSO L'AUCHAN DI VICENZA in strada delle Cattane 71 - Info: www.auchan.it/ipermercato/21-vicenza.htm

CHIUSO IL CENTRO PALLADIO A VICENZA in strada Padana verso Padova 60 - Info: www.centropalladio.it

CHIUSA LA GALLERIA PARCO CITTA' A VICENZA in via Quadri 59 - Info: www.parcocitta.it

APERTO IL CARREFOUR DI THIENE in via del Terziario 2 - Orari: Galleria 8.30-21 / Iper 8-21

APERTO IL GRIFONE SHOPPING CENTER DI BASSANO DEL GRAPPA - in via Capitelvecchio 88 - Orari: dalle 8.30 alle 21 Info: www.ilgrifoneshoppingcenter.com.

APERTO IL CENTRO COMMERCIALE CAMPO ROMANO DI SCHIO in via Lago Di Trasimeno 11 - Orari: Interpar 8.30 - 19.30 / Galleria: chiusa. Info: www.camporomano.it - www.facebook.com/facecamporomano/

CHIUSO EMISFERO DI ZANE' in via Manzoni 124 - Info: www.emisfero.eu/centrocommerciale-zane

CHIUSO EMISFERO DI BASSANO DEL GRAPPA in via De Gasperi 80 - Info: www.emisfero.eu/centrocommerciale-bassano -

CHIUSO LE PIRAMIDI DI TORRI DI QUARTESOLO in via Pola 20 - Info: www.centrolepiramidi.it

CHIUSO IL CENTRO COMMERCIALE MELI MELO' A MONTE DI MALO in via Sile 40 - Info: www.facebook.com/Centro-Commerciale-MELI-MELO-1421617651475603/

CHIUSO IL MERCATONE UNO DI CARRE' in via Bianche - Info: www.mercatoneuno.com/store_locator/67?origin=carrè&distance=0

IPERMERCATI A VICENZA E PROVINCIA:

APERTI I 3 IPERMERCATI TOSANO sul territorio berico con regolare orario festivo dalle 8.30 alle 20 nei tre punti vendita di Montecchio Maggiore (viale Trieste 51), Cassola (via Papa Giovanni II, 21/22) e Cornedo Vicentino (via Pigafetta 42).

APERTI I 4 INTERSPAR sul territorio berico con orari diversi: Vicenza in via Gallo a Borgo Berga (dalle 8 alle 20.30); Bassano del Grappa al Grifone Shopping Center in via Capitelvecchio 88 (dalle 8.30 alle 21), Schio al Centro Commerciale Campo Romano in via Lago Trasimeno 11 (dalle 8.30 alle 20.30) e Montecchio Maggiore in via Filippo Turati 4 (dalle 8 alle 20.30)

APERTI I 2 EUROSPAR (punti vendita diretti Aspiag Service) sul territorio berico con orario continuato dalle 9 alle 19: ad Asiago in via Rendola 28 e a Vicenza in viale Roma 1 - CHIUSI I 4 EUROSPAR (punti vendita affiliati) nel resto del territorio vicentino: Cornedo Vicentino in via Monte Cengio 13, Caldogno in via Milano, di Trissino in via Lora 9, Schio in via Caile 9 e Thiene in via Giotto 20.

APERTI I 5 ALIPER nel territorio vicentino con orari diversi: Dueville con orario continuato dalle 9 alle 20 / solo il mattino dalle 9 alle 12 i punti vendita di Bassano del Grappa in via San Giovanni Bosco; Camisano Vicentino; Cusinati di Tezze sul Brenta; Ponte di Barbarano) - Salvo disposizioni interne diverse dell'ultima ora - I 5 Aliper saranno aperti anche domenica 13 agosto con gli stessi orari.

APERTO l'iperdiscount IPER SIMPLY a Dueville in via Marosticana con orario continuato dalle 8.30 alle 20 - Il punto vendita sarà aperto nelle prossime domeniche con lo stesso orario: 13 agosto - 20 agosto - 27 agosto.

CHIUSO IL FAMILA SUPERSTORE DI CREAZZO in via Ortigara 1 con orario continuato.

CHIUSO L'IPERMERCATO ROSSETTO al centro commerciale "Le Piramidi" di Torri di Quartesolo in via Pola 20.

CHIUSO L'IPERCOOP DI SCHIO in via Luidi Dalla Via 9.

SUPERMERCATI SUL TERRITORIO BERICO: