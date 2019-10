Experience work day: 3 filiali Adecco aperte per l’orientamento dei giovani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

98 uffici per un totale di 500 professionisti a disposizione degli studenti per un’intera giornata in 93 città italiane. Tra esse anche Vicenza e provincia, dove saranno aperte 3 filiali. Questi i principali numeri della nuova edizione dell’Experience Work Day, iniziativa organizzata da The Adecco Group che oggi coinvolgerà in Italia oltre 2.700 giovani provenienti da 100 scuole superiori e 5 Università.

A livello globale, invece, saranno oltre 10.000 i ragazzi che si confronteranno con i professionisti del mondo del lavoro in 46 Paesi. La giornata formativa, giunta alla sua terza edizione, ha l’obiettivo di ispirare, orientare e guidare le nuove generazioni, garantendo loro formazione e possibilità di sviluppo del potenziale, per mettere i possibili talenti del futuro nella condizione di trovare la strada professionale più adeguata alle competenze e alle specificità di ognuno.

Nel corso della giornata formativa i circa 2.650 studenti degli istituti superiori avranno l’opportunità di confrontarsi tra loro ed entrare in contatto con professionisti esperti del mercato del lavoro in Italia attraverso attività di shadowing, training-on-the-job e workshop. Parallelamente, circa 60 studenti provenienti dalle migliori università italiane avranno l’opportunità, all’interno del quartier generale milanese del Gruppo Adecco, di partecipare a workshop, conoscere da vicino l’azienda, i suoi valori e professionisti, con la possibilità di valutare eventuali opportunità di sviluppo professionale.

“Il mondo del lavoro evolve rapidamente e avere un’idea di quali saranno i prossimi cambiamenti è fondamentale non solo per i professionisti affermati, ma soprattutto per i giovani” - ha dichiarato Andrea Malacrida, Amministratore Delegato di The Adecco Group Italia - “Ecco perché anche quest’anno desideriamo fornire agli studenti una preziosa opportunità per riuscire a valutare con maggior cognizione di causa le loro competenze e le eventuali strade professionali da poter percorrere nei prossimi anni. Le nuove generazioni rappresentano la speranza del nostro Paese e la terza edizione dell’Experience Work Day ha l’obiettivo di orientarli e ispirarli verso un futuro lavorativo che ci auguriamo possa essere ricco di soddisfazioni”.