Ex Bpvi, 70mila euro per gli atti del tribunale: le associazioni chiedono aiuto in Regione

Lo scorso 26 luglio, la procura della repubblica di Vicenza ha comunicato di aver concluso le indagini preliminari in ordine alla gestione di Popolare Vicenza con avviso a 7 manager, tra cui Gianni Zonin. "A seguito dell’accesso presso tale procura, abbiamo appreso che il costo necessario per poter estrarre copia degli atti d’indagine ammonta a circa Euro 70.000,00. E’ di tutta evidenza che si tratta di una spesa proibitiva, che la scrivente associazione non è minimamente in grado di sostenere", ha reso noto lunedì con una nota il "Movimento a difesa del cittadino", aggiungendo: "E tuttavia, essendo indispensabile, ai fini della tutela dei diritti dei cittadini truffati, venire in possesso di tale documentazione, si è deciso di dividere la spesa tra le varie associazioni di risparmiatori attive sul territorio veneto".

L'associazione sosterrà quindi la spesa necessaria per estrarre copia della documentazione di cui sopra e lancia un appello: "Ci auguriamo che la Regione Veneto vorrà rifondere tali associazioni di tale spesa e ciò attingendo al fondo regionale di solidarietà per le vittime del dissesto delle popolari venete. Tale fondo, infatti, ha reso disponibile anche per il 2017 la somma di Euro 500.000,00, i cui destinatari sono proprio le associazioni e i comitati che rappresentano e tutelano i risparmiatori traditi".

"Ci rivolgiamo al Governatore Zaia e all’Assessore Lanzarin - afferma Matteo Moschini del Movimento Difesa del Cittadino - e chiediamo loro di rifondere l’ingente spesa che ci accingiamo a sostenere nell’esclusivo interesse dei risparmiatori traditi. Da parte nostra, ci impegniamo formalmente a mettere a disposizione di tutti i cittadini, non solo di coloro che si sono a noi rivolti e che rappresentiamo, la documentazione di cui andremo ad estrarre copia. Riteniamo infatti sia nostro preciso dovere informare la cittadinanza e rendere note a tutti le modalità con cui le due banche venete sono state condotte al dissesto".