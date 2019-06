Estate 2019 nei parchi di Caneva World Resort. Il rimedio perfetto per una fuga dal caldo cittadino

Per fuggire dal caldo cittadino e trascorrere una divertente giornata con amici o in famiglia, i parchi di Canevaworld Resort offrono la soluzione perfetta: al mitico parco acquatico CANEVA, un must dell’estate, rinfrescarsi è d’obbligo nelle sue piscine caraibiche, con i giochi d’acqua e gli imperdibili scivoli, ma anche al parco tematico MOVIELAND le sorprese non mancano e quindi perché non farsi coinvolgere in entusiasmanti ed originali attrazioni adrenaliniche, ricche di esilaranti momenti “splash”, oppure concedendosi un break tutto relax nei teatri climatizzati o accarezzati da una piacevole brezza nella grande arena durante lo spettacolare John Rambo Stunt Show?

Le occasioni di svago sono infinite e ce ne sono per tutti i gusti: per gli amanti delle forti emozioni o per chi fa dell’ozio la sua filosofia di divertimento, per i più piccoli, grazie alle numerose attrazioni a loro misura o per chi si vuole divertire in compagnia.

A CANEVA oltre ad attrazioni e piscine, sono a disposizione gratuitamente ombrelloni ed oltre 2.000 confortevoli lettini, numerosi punti ristoro per assecondare il palato e dissetare con freschi smoothies e inebrianti aperitivi, una tematizzazione in perfetto stile caraibico e il villaggio privato CABANAS CLUB per chi è alla ricerca di un’esperienza “premium” con tutti i migliori benefit.

A MOVIELAND il fantastico mix di attrazioni e spettacoli permette di alternare momenti ludici con rilassanti pause per assistere agli originali show, gustare saporita frutta fresca o un goloso Frappuccione al caffè o al cioccolato. A bordo delle mitiche attrazioni MAGMA, KITT SUPERJET e U-571 l’acqua non mancherà di rinfrescare a sorpresa i passeggeri mentre i bambini potranno divertirsi sui tronchi acquatici di TRONCOSAURUS e con le attrazioni family novità 2019: BANDIDO - THE MAGIC RIDE e KITT MINIJET.

L’occasione da non perdere arriva con la possibilità di visitare tutti e due i parchi ad un prezzo speciale, in una o due giornate, grazie ai biglietti cumulativi “1 giorno - 2 parchi” e “2 giorni - 2 parchi”. Si tratta di biglietti per adulti e bambini che implementano anche l’opzione per spostarsi liberamente fra i due parchi in qualsiasi momento e beneficiare quindi dell’incredibile offerta di attrazioni in totale libertà attraverso il “Parks Gate”, il portale che collega direttamente i due parchi senza necessariamente dover uscire e rientrare. Un’idea ancor più ghiotta con l’apertura estesa fino alle ore 23 del parco MOVIELAND, dal 3 al 24 agosto, che garantirà fino a 13 ore ininterrotte di divertimento!

Ma l’offerta di CANEVAWORLD RESORT continua anche dopo la chiusura dei parchi: • MEDIEVAL TIMES è il più popolare e coinvolgente dinner&show a tema medievale: una ricca cena servita durante un combattuto torneo medievale scatenano il tifo di tutti i commensali • ROCK STAR RESTAURANT è un ristorante con formula “All You Can Eat&Drink” (mangia e bevi tutto ciò che desideri) dedicato al mondo della musica • MARGARITAS COCKTAIL è un tiki-bar in stile caraibico per assaporare deliziosi cocktail, aperitivi e snack.