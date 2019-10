Ebara, firmato l'accordo integrativo

I 500 lavoratori e lavoratrici della Ebara, leader mondiale nella produzione di pompe ad immersione, avranno finalmente il contratto integrativo (di secondo livello) che si aspettavano grazie a 10 mesi di trattative e 30 ore di sciopero tra cui anche il blocco della statale Vicenza-Verona. Lo comunicano il segretario generale della FIOM Cgil di Vicenza e provincia Morgan Prebianca e il segretario che segue l’azienda Marco Maraschin che oggi erano a Cles (Trento) per l’accordo. Nello stabilimento di Torri di Confine a Gambellara i lavoratori hanno già voltato a larghissima maggioranza per l’applicazione dell’accordo mentre domani si vota nello stabilimento trentino.

L’accordo prevede una serie di contenuti innovativi a partire dagli appalti. L’azienda dovrà informare per filo e per segno su appalti e subappalti, sui lavoratori coinvolti e dovrà essere applicata alla lettera la normativa sulla sicurezza anche alle aziende in appalto. E ai dipendenti delle aziende appaltatrici sarà concesso l’utilizzo dei servizi mensa aziendali.

Nell’accordo 4 lavoratori in staff leasing vengono assunti da Ebara. Inoltre per quanto riguarda le ferie viene maturata una mezza giornata in più rispetto al CCNL ogni due anni. Viene concesso anche un giorno di permesso parentale in più per la nascita dei figli. Nel lutto sono previsti tre giorni anche per i parenti di secondo grado e conviventi (coppie di fatto).

Un’ora di assembla all’anno (ripartita per metà dall’azienda e per metà dai lavoratori ) verrà dedicata alla discussione sulle molestie nel luogo di lavoro: Ebara ha accolto il protocollo di Cgil Cisl e Uil sia di Vicenza sia di Trento.

Un capitolo a parte per lo smart working concesso agli impiegati: se ne discuterà a parte ad un tavolo tra Rsu e azienda per organizzarlo. I part time sono estesi dal 4% massimo previsto per norma al 6%, e nel caso di part time per cura dei figli viene esteso dai 13 anni del figlio ai 15. Ben 8 ore di permesso in più per lavoratore in 2 anni per visite mediche. Verrà anche istituito un tavolo tra aziende e Rsu per migliorare i più le condizioni di lavoro dei dipendenti. Il premio prevede un massimo di 3700 euro annui per dipendente (nella parte variabile) di cui 500 euro sono garantiti.

La FIOM Cgil di Vicenza considera l’accordo fortemente innovativo, una buona prassi da seguire per altre aziende.