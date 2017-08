“Dreams school”: la collezione esclusiva firmata Kiabi per finanziare un programma educativo in Bangladesh

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Anche in tutti gli store del Veneto, grazie al sostegno delle comunità locali, l’azienda di abbigliamento francese è riuscita a vendere circa 4.000 prodotti “Dreams School” raccogliendo più di 12.000 euro. KIABI ha realizzato un sogno: costruire una scuola in Bangladesh ad ottomila chilometri di distanza dall’Italia. “Dreams School” è un progetto ideato dall’azienda francese di abbigliamento KIABI per chi ha realmente bisogno di aiuto. Questo progetto charity, sostenuto anche dalla Fondazione KIABI, rientra nella strategia dell’azienda che consiste nel sostenere concretamente le persone in difficoltà, andando così a sottolineare che si può fare moda aiutando anche i più deboli. Centinaia di bambini in tutti i Paesi del mondo dove l’azienda è presente con i suoi punti vendita, dalla Francia alla Russia, hanno disegnato la scuola dei propri sogni per offrire un aiuto ai loro coetanei del Bangladesh. Una giuria composta da numerosi collaboratori KIABI, tra cui diversi stilisti, ha selezionato i disegni più belli ed in poche settimane è stata realizzata una collezione unica chiamata “Dreams School”, nata grazie ai sogni e alle idee dei più piccoli. In solo un mese di tempo, dal 1 al 30 giugno, la collezione ha riscosso un grande successo in termini numerici. Anche nello store di Vicenza (Vicenza - via Scolari3/M), grazie anche al supporto ed alla collaborazione delle comunità locali, sono stati venduti circa 4.000 prodotti e raccolti oltre 12.000 euro interamente destinati a finanziare un programma educativo in Bangladesh. KIABI nasce nel 1978 in Francia a Lille per iniziativa della famiglia Mulliez, dinastia francese che ha fondato Auchan, Decathlon, Leroy Merlin e Pimkie. Da quasi 40 anni il brand francese propone ai suoi clienti una moda accessibile per tutta la famiglia (uomo, donna, bambino, bebè, taglie comode, premaman) grazie alla sua ampia scelta di vestiti di qualità. L’obiettivo è quello di offrire una proposta fashion a prezzi contenuti raggiungendo in questo modo un eccellente rapporto qualità - prezzo.