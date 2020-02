Da oggi anche nel Vicentino il lavoro è adesso

A Montecchio Maggiore (VI) è arrivata IG – Agenzia per il Lavoro, una realtà con una lunga storia nel Nord Italia, soprattutto in Veneto, che promette di supportare il nostro territorio nello sviluppo dell’economia e del lavoro. L’Agenzia si pone come punto di contatto tra aziende e persone, cercando di creare nuove opportunità sia per le imprese locali sia per chi cerca lavoro; tra i servizi offerti troviamo la gestione delle risorse umane, la ricerca e selezione di personale, la somministrazione di lavoro temporaneo ma anche il supporto a tutti coloro che sono alla ricerca di un’occasione di lavoro.

IG per le aziende

Da oltre 30 anni IG affianca le imprese nei loro piani di sviluppo offrendo una consulenza specializzata e puntuale ad imprenditori ed aziende di ogni dimensione. L’approccio è quello di chi vuole portare soluzioni efficaci e pragmatiche, ben consapevole delle necessità produttive ed organizzative delle imprese.

Mettendo a disposizione le competenze dei propri esperti che ben conoscono il nostro territorio e hanno maturato una lunga esperienza proprio tra le nostre imprese, IG sa di poter giocare un ruolo importante per l’imprenditoria locale.

IG per le persone

Dall’altra parte, IG vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di una prima occupazione o che vogliono trovare nuove opportunità; lavorare accanto alle persone, aiutandole nella ricerca di un’occupazione, dando consigli su come preparare un colloquio o offrendo nuove occasioni è la principale attività di IG per i candidati.

La promessa di IG è quella di dare una nuova prospettiva al mondo del lavoro di Vicenza, perché il nostro territorio possa crescere in modo partecipativo. Non a caso, il motto di IG è “Insieme Grandi”.

IG ha aperto la sua sede in Via Brigata Valdagno 32, Montecchio Maggiore (VI), presso il Keyspace Business Center. Il nostro team vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. In alternativa, potete mettervi in contatto con noi scrivendo a montecchiomaggiore@inforgroup.eu.