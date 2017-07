Il Cpv ai giovani: Scoprite il triennio per lavorare in oreficeria

La Scuola D’Arte e Mestieri apre i suoi laboratori di oreficeria in occasione delle visite guidate rivolte a tutti i ragazzi - e ai loro genitori - che dopo la terza media stanno valutando quale percorso formativo scegliere. Sono infatti aperte le iscrizioni per il corso di formazione triennale gratuito organizzato dalla Fondazione Centro Produttività Veneto per diventare operatore delle lavorazioni artistiche nel settore orafo.

Il percorso, attivato lo scorso anno, è rivolto agli studenti in possesso della licenza media e si inserisce nell'ambito dell'obbligo formativo secondo la vigente legislazione. Si tratta di una forma evoluta del concetto di alternanza scuola lavoro, ispirata al modello tedesco, che vede le aziende non solo ospitare gli studenti in stage, come già avviene, ma saranno coinvolte attivamente nel percorso di formazione, in stretta collaborazione con la scuola. A riprova di questo scambio continuo tra le aziende e la scuola, il corso partirà il prossimo settembre con un programma didattico ulteriormente aggiornato grazie alle indicazioni fornite dalle aziende durante lo scorso anno.

Nel dettaglio, in parallelo o in alternanza alle lezioni presso l’Istituto, gli studenti frequenteranno periodi di applicazione pratica presso l’Azienda, così da avere la possibilità di applicare i concetti discussi in aula direttamente sul posto di lavoro e allo stesso tempo di approfondire “sui libri” le tecniche e i processi lavorativi imparati e impiegati in azienda.

A livello mondiale il distretto orafo vicentino continua a rappresentare un polo produttivo di eccellenza grazie alle oltre 500 imprese attive in grado di offrire significative prospettive occupazionali.