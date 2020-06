Coronavirus, parcheggi: sconti per chi acquista o per chi pranza in città

Per sostenere le attività in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus, il Comune di Vicenza, insieme ad Aim mobilità, ha annunciato una serie di iniziative promozionali sulle tariffe della sosta urbana per rivitalizzare e sostenere le attività commerciali di tutta la città. Sono due le opportunità offerte per chi si recherà in auto in città.

Con lo slogan #Vicenzariparte, parcheggiare in città ora è più facile grazie alla app Aimfacile che per l'occasione diventa più smart. Chi utilizzerà la app per sostare negli stalli blu e nei parcheggi a sbarra del Comune di Vicenza potrà ricevere un coupon omaggio di Aim mobilità distribuito dalle attività commerciali aderenti all'iniziativa. Il coupon, del valore di 1 euro, consentirà di ricaricare l'app Aimfacile utilizzando lo smartphone. Confcommercio Vicenza distribuirà i 20.000 coupon ai commercianti della città (anche non iscritti a Confcommercio) che li consegneranno ad i loro clienti.

Inoltre una tariffa promozionale verrà applicata nella fascia oraria della pausa pranzo, tra le 12.30 e le 14 dei giorni feriali, per incentivare la clientela a fermarsi in città per pranzare in uno dei locali del centro. Fino al 31 agosto, pertanto, verrà applicato lo sconto del 50% nei parcheggi a sbarra di via Verdi, Bologna, Canove, Fogazzaro, Cattaneo.

Viene inoltre confermata la tariffa agevolata nei parcheggi a sbarra dalle 18 alle 20 dove un'ora di sosta costa solo 0,50 euro.

"L’obiettivo è quello di agevolare gli acquisti e le consumazioni nelle attività commerciali non solo del centro storico, ma sostenendo anche gli insediamenti commerciali dei quartieri - ha sottolineato l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Così abbiamo fatto per l'ampliamento dei plateatici a cui si sono interessati anche i locali nei quartieri che ci stanno inoltrando numerose richieste. Come amministrazione sappiamo che la riapertura non rappresenta la panacea di tutti i mali per il nostro tessuto commerciale che necessita di sostegno concreto da parte delle istituzioni".

"Su indicazione del sindaco abbiamo creato una modalità che consentisse l'utilizzo dei coupon - ha detto l'amministratore Unico di Aim Mobilità Francesco Omassi-. Il meccanismo è molto semplice, dopo aver scaricato la app, è necessario registrarsi ed effettuare la ricarica con la carta di credito. Poi bisogna registrare il coupon con il codice indicato sul retro. Questa promozione, che per noi rappresenta un significativo sforzo economico, è stata voluta oltre che per contribuire a far ripartire la città, anche per rendere sempre più smart e sicuri i pagamenti della sosta, in modo che si debba usare sempre meno contanti e si risparmi tempo nelle operazioni di uscita dai nostri parcheggi".