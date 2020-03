Coronavirus, fondo emergenza alimentare: ecco cosa spetta ai Comuni del Vicentino

Sono 28 i milioni di euro che andranno ai comuni veneti per aiutare chi è in difficoltà a fare la spesa. La ripartizione è basata per l’80% sulla popolazione e per il 20% su eventuali scostamenti dal reddito procapite medio. «Un ottimo segnale di efficienza e di rapidità, qualità necessarie per fronteggiare l’emergenza: sui 4,3 miliardi del Fondo di solidarietà comunale 2020 e sui 400 milioni di euro aggiuntivi stanziati per misure urgenti di solidarietà alimentare il Ministero dell’Interno ha già provveduto all'emissione dei mandati di pagamento, a poche ore dalla loro deliberazione», ha sottolineato con una nota il sottosegretario all'interno Achille Variati.

Il provvedimento, deciso dal Governo, è destinato principalmente a sostenere tutte quelle persone che a causa dell'emergenza Coronavirus, si trovano in difficoltà nel dover sostenere la loro sopravvivenza. «I soldi arriveranno ai Comuni prestissimo, esattamente nel momento in cui ne hanno bisogno di più. E i Comuni potranno rapidamente spenderli per aiutare i cittadini in maggiore difficoltà, senza lungaggini e senza inutili eccessi di burocrazia - ha aggiunto Variati - Mentre c’è chi strumentalizza e specula, nonostante la tragedia nazionale che dovrebbe unirci, il Governo fa, per non lasciare nessuno indietro. Nella giornata che segna un ulteriore rallentamento del contagio, questa è un’altra buona notizia».

Più di 4,7 milioni sono destinati ai Comuni del Vicentino. Nei principali centri della provincia berica, secondo la tabella, andranno a Vicenza 585.012,57 euro, Bassano 230.151,50 euro, a Schio 207.619,85 euro, a Valdagno 138.095,13 euro, ad Arzignano 135.555,69 euro, a Thiene 129.538,42 euro.

Di seguito l'elenco completo dei Comuni del Vicentino con le quote spettanti

AGUGLIARO 8.095,13 ALBETTONE 13.440,92 ALONTE 8.556,72 ALTAVILLA VICENTINA 63.730,10 ALTISSIMO 13.889,73 ARCUGNANO 41.606,67 ARSIERO 17.261,01 ARZIGNANO 135.555,69 ASIAGO 37.832,99 ASIGLIANO VENETO 5.294,42 BARBARANO MOSSANO 39.645,52 BASSANO DEL GRAPPA 230.151,50 BOLZANO VICENTINO 34.311,72 BREGANZE 45.646,47 BRENDOLA 35.218,29 BRESSANVIDO 18.825,60 BROGLIANO 21.110,83 CALDOGNO 59.748,63 CALTRANO 13.320,09 CALVENE 7.900,62 CAMISANO VICENTINO 66.000,35 CAMPIGLIA DEI BERICI 10.225,15 CARRÈ 19.138,65 CARTIGLIANO 23.355,12 CASSOLA 82.227,90 CASTEGNERO 15.744,89 CASTELGOMBERTO 34.947,28 CHIAMPO 70.488,94 CHIUPPANO 13.222,10 COGOLLO DEL CENGIO 17.039,23 COLCERESA 35.510,22 CORNEDO VICENTINO 63.597,56 COSTABISSARA 40.721,31 CREAZZO 60.236,37 CRESPADORO 8.553,55 DUEVILLE 73.479,68 ENEGO 11.461,36 FARA VICENTINO 21.381,94 FOZA 5.494,69 GALLIO 16.406,54 GAMBELLARA 18.113,41 GAMBUGLIANO 4.400,30 GRISIGNANO DI ZOCCO 25.639,01 GRUMOLO DELLE ABBADESSE 22.248,21 ISOLA VICENTINA 56.994,72 LAGHI 766,01 LASTEBASSE 1.025,84 LONGARE 30.474,27 LONIGO 94.897,11 LUGO DI VICENZA 21.818,05 LUSIANA CONCO 31.267,67 MALO 79.826,77 MARANO VICENTINO 50.433,78 MAROSTICA 74.423,36 MONTEBELLO VICENTINO 35.086,72 MONTECCHIO MAGGIORE 124.369,39 MONTECCHIO PRECALCINO 26.735,79 MONTE DI MALO 15.707,27 MONTEGALDA 19.807,72 MONTEGALDELLA 10.731,11 MONTEVIALE 15.029,93 MONTICELLO CONTE OTTO 47.820,11 MONTORSO VICENTINO 16.323,52 MUSSOLENTE 40.339,60 NANTO 18.076,61 NOGAROLE VICENTINO 6.420,19 NOVE 31.902,19 NOVENTA VICENTINA 50.478,39 ORGIANO 16.424,42 PEDEMONTE 4.784,11 PIANEZZE 11.403,66 PIOVENE ROCCHETTE 47.035,99 POJANA MAGGIORE 26.538,39 POSINA 3.462,24 POVE DEL GRAPPA 16.689,32 POZZOLEONE 17.447,21 QUINTO VICENTINO 31.717,20 RECOARO TERME 35.286,84 ROANA 26.633,99 ROMANO D'EZZELINO 84.188,90 ROSÀ 87.273,36 ROSSANO VENETO 47.268,49 ROTZO 4.068,81 SALCEDO 6.421,88 SANDRIGO 44.840,63 SAN PIETRO MUSSOLINO 9.732,23 SANTORSO 30.399,17 SAN VITO DI LEGUZZANO 19.032,61 SARCEDO 27.981,66 SAREGO 38.910,53 SCHIAVON 15.744,38 SCHIO 207.619,85 SOLAGNA 11.710,07 SOSSANO 26.814,33 SOVIZZO 40.562,27 TEZZE SUL BRENTA 81.800,08 THIENE 129.538,42 TONEZZA DEL CIMONE 3.086,29 TORREBELVICINO 31.194,40 TORRI DI QUARTESOLO 62.968,44 TRISSINO 46.383,38 VAL LIONA 16.797,74 VALBRENTA 30.996,41 VALDAGNO 138.095,14 VALDASTICO 7.548,60 VALLI DEL PASUBIO 16.881,98 VELO D'ASTICO 12.357,95 VICENZA 585.012,57 VILLAGA 11.751,56 VILLAVERLA 34.088,03 ZANÈ 35.175,88 ZERMEGHEDO 7.321,46 ZOVENCEDO 4.550,21 ZUGLIANO 35.801,46