Corden, rischio licenziamenti per la cugina di Miteni

Lo stabilimento Corden pharma di Latina, uno dei colossi farmaceutici dell’industria laziale sta affrontando una devastante crisi che sul lato occupazione è pressoché identica a quella della Miteni di Trissino nell’Ovest Vicentino, che però lavora sostanze chimiche e che è finita al centro di uno dei noti scandali ambientali del Paese.

«Corden pharma in crisi, stipendi bloccati per cinquecento lavoratori di Sermoneta» ai quali è stato comunicato che «a causa della grave crisi economica e finanziaria attraversata dall'azienda, non è possibile procedere al pagamento della retribuzione del corrente mese di ottobre e della programmata rata della 14esima mensilità». In queste ore i sindacati stanno manifestando vibratamente la loro preoccupazione anche con proteste organizzate. Ma in questa vicenda che è stata descritta, tra gli altri, da Latinatoday.it con due servizi datati 28 ottobre 2018 e 9 novembre 2018.

Ma il vero nesso tra le due vicende, quella veneta, e quella laziale sta nel fatto che la holding che controlla rispettivamente Miteni e Corden pharma è esattamente la stessa, ovvero la Icig, compagine germanico-lussemburghese con propaggini svizzere già nota alle cronache italiane per l’affaire Pfas-Miteni (così riporta peraltro proprio il portale della corporation). Ma c’è dell’altro, da quanto raccontato dai media locali nel 2010 il passaggio di proprietà della Corden dalla Bristol alla Icig fu oggetto di critiche al vetriolo da parte di alcuni operai.