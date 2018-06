Su 14 locali notturni controllati, 13 irregolari e uno "fantasma"

Hanno dell'incredibile i risultati dei controlli straordinari effettuati da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza, in collaborazione con i militari delle stazioni locali, in particolare nel settore dei locali notturni.

Su 14 controllati, 13 sono risultati irregolari e uno, un centro massaggi, addirittura sconosciuto alla pubblica amministrazione; non solo: 25 lavoratori irregolari e 8 in nero su 39.



Nel corso delle operazioni, i militari hanno proceduto al sequestro penale dell'azienda abusiva e alla sospensione dell’attività imprenditoriale di un bar, una discoteca e un negozio per impiego di manodopera “in nero”.

Gli accertamenti hanno portato alla denuncia in stato di libertà di 12 amministratori, per accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per inosservanza dei provvedimenti emessi dall’Autorità. Inoltre venivano contestate violazioni penali per un importo totale di ammende di 111.601 euro e violazioni ammnistrative per un importo totale di 59.067 euro; inoltre recuperati contributi previdenziali e premi assicurativi per quasi 5mila euro.