Contributi per studiare all’estero: dall’Inps 1.250 borse a disposizione

C’è tempo fino al 5 dicembre per partecipare al “Programma Itaca”, bando – erogato dall’INPS – che assegna una borsa di studio a figli di dipendenti e pensionati pubblici che vogliono frequentare un periodo scolastico all’estero. Il contributo si rivolge ai ragazzi delle scuole superiori ed è un concreto incentivo all’internazionalizzazione del percorso scolastico dal momento che consente di coprire quasi totalmente il costo del viaggio.

Entro il 10 gennaio 2018 verranno comunicati i vincitori delle 1.250 borse di studio, pensate per coprire un trimestre, un semestre o un anno scolastico in un Paese europeo o extraeuropeo. Il contributo va da un minimo di € 6.000 (per un trimestre in Europa), a un massimo di € 15.000 (per un anno in un Paese Extraeuropeo) ed è calcolato, in percentuale, sull’ISEE della famiglia, non scendendo mai al di sotto del 50% del valore totale della borsa di studio. Per poter partecipare è necessario non essere in ritardo nella carriera scolastica più di un anno e non aver contratto debiti formativi nell’anno 2016/2017.

I vincitori verranno selezionati tenendo conto della media scolastica e della situazione economica della famiglia. WEP, organizzazione internazionale che promuove scambi linguistici ed educativi per ragazzi, è tra le realtà individuate dal bando Itaca come idonee per l’organizzazione del soggiorno all’estero.

WEP promuove infatti Programmi Scolastici all’estero (High School program), che possono beneficiare di tale contributo poiché sono pensati proprio per i ragazzi delle superiori che vogliono frequentare una scuola straniera per un trimestre, un semestre o un anno scolastico. Per questo programma, che ha destinazioni in Paesi di tutto il mondo, WEP prevede inoltre due formule di viaggio (Exchange e Flex): a seconda della scelta sarà possibile o meno esprimere preferenze sulla destinazione, sulla scuola frequentata e sulle materie da seguire. WEP, inoltre, per questo programma offre un’altra borsa di studio destinata agli studenti più brillanti e meritevoli del lavoro svolto durante l’anno per agevolarli nell’accesso ai programmi scolastici, non cumulabile con quella INPS, del valore di € 1.000. La domanda, da presentare direttamente sul sito inps.it, può essere inoltrata a partire dalle ore 12:00 del giorno 8 novembre 2017 fino alle ore 12:00 del giorno 5 dicembre 2017.

Per ottenere maggiori informazioni visitare il sito programmaitacawep.it È possibile scaricare il testo completo del bando al seguente link https://www.inps.it/docallegatiNP//Mig/Welfare/Bando_concorso_Programma_Itaca_a.s._2018-2019.pdf