Valle del Chiampo, 6 milioni di euro per la sicurezza idraulica e l'ambiente

Il comitato istituzionale del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo ha approvato, giovedì 30 marzo, quattro importanti progetti per un importo complessivo di 6.080.000 euro. Si tratta di interventi distribuiti in diversi Comuni della Valle del Chiampo il più rilevante dei quali riguarda la località San Bortolo di Arzignano (per un importo complessivo di 4.245.000 euro).

In questo caso, il progetto definitivo approvato prevede l’esecuzione di una serie di opere finalizzate sia al miglioramento del deflusso delle acque meteoriche, incrementando così la sicurezza idraulica della zona, sia al miglioramento ambientale, separando i contributi meteorici da quelli fognari neri.

In particolare verranno realizzate nuove condotte in via Valle e verranno eseguiti degli interventi di diversione della rete meteorica in via Tiro a Segno. Vi saranno interventi in via Pereo, via Costa e via Molise, dove è prevista la separazione delle reti in sistema meteorico e nero e l’inserimento di uno sfioratore laddove non è possibile la separazione. Ancora, lungo via Sicilia e via Friuli, dove si prevede il riassetto della rete fognaria che presenta diverse criticità. Verrà poi realizzato un impianto idrovoro e del relativo bacino di laminazione, in fregio alla valle del Pereo.

Le opere avranno la duplice funzione di trasferire la portata in eccesso al corpo idrico superficiale, ma anche di evitare di trasferire la portata proveniente da monte nel rio Rodegotto, le cui caratteristiche comportano, in occasione di particolari eventi meteorologici, problematiche di carattere idraulico soprattutto nei territori di Montorso e Montebello.

Si prevede di dare inizio ai lavori del primo stralcio nel secondo semestre del 2017.



Gli altri progetti interesseranno il Comune di Chiampo (interventi sull'acquedotto, collegamento serbatoi Fra Claudio e Galli Fontanon, per un importo 495.000 euro), il Comune di Arzignano (sistemazione delle reti in località Poiaracca, per un importo di 270.000 euro) e altri Comuni della Vallata (interventi sulla rete fognaria, per un importo complessivo di 800.000 euro).