Confindustria Veneto, Matteo Zoppas nuovo presidente: succede a Roberto Zuccato

Matteo Zoppas è il nuovo Presidente di Confindustria Veneto. L’imprenditore veneziano succede a Roberto Zuccato, che ha completato il proprio mandato dopo quattro anni alla guida degli industriali veneti. Zoppas è stato eletto dal Consiglio di Presidenza di Confindustria Veneto, composto dai presidenti delle associazioni territoriali, dal Presidente veneto e dai presidenti regionali della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori.

Il Consiglio di Presidenza - è scritto in una nota - ha proceduto all’elezione di Zoppas dopo la relazione dei membri della commissione di designazione - i tre “saggi” Attilio Biancardi, Stefano Dolcetta e Marco Riva - che nelle scorse settimane avevano raccolto gli orientamenti dei presidenti delle Territoriali venete sul successore di Zuccato.

Matteo Zoppas ha dichiarato: “Sono onorato della fiducia che il Consiglio di Presidenza ha riposto in me scegliendomi come successore di Roberto Zuccato per rappresentare il sistema imprenditoriale veneto. Le parole d’ordine del mio mandato saranno sviluppo e coesione: il nostro territorio è una forza trainante per lo sviluppo economico e sociale italiano, dobbiamo presentarci uniti per far pesare la nostra forza e recuperare il ruolo-guida che ci appartiene, indirizzando le istituzioni verso concrete scelte di politica industriale che riportino lo sviluppo delle imprese al centro dell’agenda del Paese”.

Il Presidente uscente Roberto Zuccato ha affermato: “Rivolgo le mie sincere congratulazioni e l’augurio di buon lavoro a Matteo Zoppas. Sono certo che il neo Presidente saprà guidare nel migliore dei modi la Federazione, nel segno dell’unità e perfettamente consapevole delle complesse sfide che l’industria veneta ha davanti a sé. In questi anni ho lavorato per dare a Confindustria Veneto una visione chiara e qualche strumento in più per affrontare queste sfide. Ponendo al centro il nuovo manifatturiero, soprattutto il suo legame con la rivoluzione digitale e le nuove competenze, convinto che questo mix rappresenti il motore per la crescita della nostra economia”.

Matteo Zoppas, nato nel 1974 a Pordenone, si è laureato in Economia Aziendale all’Università Luigi Bocconi di Milano, in seguito ha conseguito due Master al CUOA, in Lean Manufacturing ed in Business Administration. È Consigliere di Amministrazione di Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. e Consigliere di Amministrazione Operation Smile Italia. Eletto nel 2013 Presidente di Confindustria Venezia, da maggio 2015 è Presidente di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo. È membro del Consiglio Generale di Confindustria.

Roberto Zuccato, nato nel 1952 a Caltrano (VI), è Presidente e Amministratore Delegato di Ares Line S.p.A e di Ares Holding S.p.A. Dal 2008 al 2012 è stato Presidente di Confindustria Vicenza. Dal 13 febbraio 2013 al 15 febbraio 2017 è stato Presidente di Confindustria Veneto.