Impianti sportivi, 630 mila euro di contributi dalla Regione

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo sport, ha approvato il primo programma di riparto, per l’anno 2017, dei finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.

Le domande presentate dagli enti locali ritenute ammissibili sono complessivamente 173 e in questo primo riparto si prevede il finanziamento delle prime 42 della graduatoria, utilizzando l’intera somma oggi a disposizione, pari a 629.404 euro complessivi. La Regione conta però nel corso dell’esercizio di reperire ulteriori risorse al fine di procedere con lo scorrimento della graduatoria.