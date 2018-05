Progetti formativi per gli studenti: al via il bando del Comune

Il settore Servizi scolastici, educativi e sport del Comune di Vicenza informa che dal 17 maggio al 20 giugno 2018 associazioni, enti e soggetti privati che si occupano di attività formativa nelle scuole possono presentare le loro proposte per l'inserimento nel Poft (Piano dell'offerta formativa territoriale) 2018/2019. I progetti vanno presentati esclusivamente via web attraverso il sito del Comune di Vicenza compilando il form per la redazione delle proposte (www.comune.vicenza.it/servizi/poft).

Sulla stessa pagina del form sono inoltre disponibili le linee guida per la redazione delle proposte Poft e le istruzioni per la compilazione del form online da leggere attentamente prima di iniziare la compilazione.

Cos'è il Poft (Piano offerta formativa territoriale)