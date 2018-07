Comune di Vicenza, dirigenti senza concorso: richiesto annullamento

In data odierna la CUB di VIcenza ha chiesto al Responsabile Anticorruzione Antonio Caporrino, alla Direzione Generale e al Sindaco del Comune di Vicenza e per conoscenza all'Anac, l'annullamento in autotutela della selezione di 4 dirigenti di nomina fiduciaria di cui all’avviso pubblicato sul sito del Comune di Vicenza il 20 luglio 2018.

Lo riferisce un comunicato del sindacato di base, che prosegue con le motivazioni.