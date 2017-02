CNA Vicenza: le novità della Legge Finanziaria

Le novità della Legge di Stabilità sono state illustrate ai soci Confartigianato anche nell’incontro svoltosi a Vicenza.



“Si è trattato del terzo appuntamento organizzato nel territorio su questo tema – ricorda il presidente del Mandamento di Vicenza, Maurizio Facco - e altri ne sono in programma, in orari diversi, per dare l’opportunità a quanti più imprenditori possibile di conoscere al meglio la Legge, nella quale trovano posto molte richieste che avevamo avanzato come Confartigianato”.



Diversi i temi illustrati dagli esperti associativi, con particolare attenzione alle agevolazioni e agli strumenti a sostegno degli investimenti da parte delle aziende. Tra le novità di rilievo ci sono anche il superammortamento, ovvero la possibilità di aumentare del 40% il valore ammortizzabile di un bene strumentale, e l’iperammortamento, che innalza al 150% il valore ammortizzabile per attrezzature e macchinari ad alto contenuto tecnologico. L’agevolazione è legata all’acquisto di beni che favoriscono i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale nell’ottica del Piano Industria 4.0, come ad esempio i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sensori computerizzati, i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza sul posto di lavoro.