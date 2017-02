CNA Vicenza: dall'8 marzo workshop per l'imprenditoria al femminile

Il workshop “La comunicazione nelle organizzazioni al plurale: le parole giuste per comunicare nel web” del 7 febbraio che si è svolto presso la sede CNA Vicenza è stata una occasione per approfondire tematiche importanti legate al mondo delle PMI e dell’Artigianato femminile, ma anche un’opportunità di arricchimento personale, nella convinzione che lo sviluppo professionale vada sempre di pari passo con quello umano. Il workshop si inserisce in un progetto formativo più ampio, finanziato dalla Regione Veneto all’interno del programma FSE – POR 2014-2020 “Investiamo a favore della crescita e dell’occupazione - Pari opportunità nel lavoro che cambia – Investiamo nell’occupazione femminile”.



Un progetto promosso da CNA Vicenza, che prevede un percorso gratuito di 8 incontri, 4 ore ciascuno, rivolto a dipendenti, titolari d’impresa, libere professioniste e lavoratrici autonome. «Il digitale, col suo linguaggio, trasforma la realtà molto più velocemente di quanto riusciamo a percepire – ha sottolineato nel suo intervento Regina Moretto, esploratrice di “scrittura potente”.



«Chi innova e va più veloce arriva in mercati inesplorati». Barbara Bonaventura, “imprenditrice seriale” ed esperta di marketing, ha spiegato come reinventare il proprio business e creare un’offerta che faccia “aprire i portafogli ai nostri interlocutori”. «Siamo ormai bersagliati dalla pubblicità: la bravura dell’Impresa si misura nella capacità di “farsi trovare” dai potenziali clienti». Il corso, dal titolo “Riposizionare i modelli di business delle organizzazioni al plurale”, inizierà ad aprile e si terrà presso la sede provinciale di CNA Vicenza, in via Zampieri-19.



Obiettivo: presentare nuove modalità di “fare Impresa”, analizzando modelli di business emergenti di successo, con un occhio attento a fattori di sostenibilità ambientale e sociale, di economia collaborativa e digitale e social innovation. «Si tratta di un’opportunità che presenta il nuovo approccio della Associazione nel trattare tematiche spesso lasciate in secondo piano e che hanno invece valenza fondamentale nello sviluppo del business» afferma Alessandro Leone, Direttore di CNA Vicenza. «Durante gli 8 incontri si parlerà di strategie di comunicazione efficaci nell’aggregazione al plurale» ha spiegato Laura Aglio, esperta di strategie aziendali e Marketing digitale, che sarà tra le docenti del corso con Moretto e Bonaventura. «Il corso punta a facilitare la comunicazione nelle aggregazioni aziendali, per diffondere una nuova cultura d’impresa basata sulla condivisione e sul lavoro di rete, facilitando il coinvolgimento al plurale anche nei posti di comando e la garanzia del rispetto delle pari opportunità».



Per iscrizioni e maggiori informazioni: unioni@cnavicenza.it | 0444-569900.