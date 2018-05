A Vicenza un club per far crescere le imprese

All’incontro, presieduto dal Direttore Regionale Nordest Renzo Simonato, dal Direttore Commerciale Imprese della Direzione Nordest Fabrizio Alfano e dal Direttore Generale di ISP Forvalue Gabriele Ronco, insieme a Paola Camera del Servizio Network e Cultura Innovazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center e a Gianni Dal Pozzo, Amministratore Delegato di Considi, hanno partecipato circa 80 imprenditori provenienti da tutto il territorio veneto.

L'obiettivo del Tour è quello di presentare la nuova società del Gruppo, fare networking tra i partecipanti e approfondire le tematiche legate all’innovazione dei processi aziendali con un focus particolare sul tema dell'industry 4.0.

In questo ambito si è inserito l’intervento di Gianni Dal Pozzo, AD di Considi, partner di ISP Forvalue. Considi è società di consulenza nel settore dell’operation & innovation management, leader italiano in ambito lean manufactoring e industry 4.0, due approcci fondamentali per trarre il massimo vantaggio competitivo e coinvolgere gli imprenditori sul percorso più efficace da intraprendere per una rapida adozione delle nuove tecnologie.

Importanti, a tal fine, le testimonianze di alcune aziende del territorio allo scopo di mettere in luce le loro attività e prospettive future in qualità di soci del Club ISP Forvalue: la piattaforma di networking dedicata ai clienti che offre loro in esclusiva contenuti formativi, informazioni qualificate e approfondimenti utili per la gestione e lo sviluppo del proprio business.

ISP Forvalue nasce all’interno di Intesa Sanpaolo per dare una risposta ai nuovi bisogni degli imprenditori, oltre la sfera bancaria, come il networking, le nuove competenze, l’innovazione digitale, e l’efficienza operativa.