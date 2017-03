Chiara Mastrotto da Klaus Davi: "Noi continuiamo ad assumere giovani"

Prosegue il viaggio dellagenzia Klaus Davi e Company nel mondo dell'impresa italiana. Questa volta a parlare ai microfoni del famoso massmediologo non è un industriale qualsiasi, bensì Chiara Mastrotto, presidente del Gruppo Mastrotto, leader mondiale del settore delle concerie.

Sul tema del mondo del lavoro ll'imprenditrice ha le idee chiare. Per lei i giovani sono, in generale, lontani dal mondo dell’azienda: "Bisognerebbe far loro conoscere le aziende, aprir loro le porte e farli appassionare, perché alcune volte sono un pochino demotivati: dalla situazione di incertezza lavorativa e di visione, ovviamente non hanno punti di riferimento. Ci sono aziende, come la mia, che continuano a fare assunzioni sul mercato del lavoro e comunque cerchiamo profili preparati e motivati“

Nel colloquio con il Davi, l‘industriale vicentina sottolinea che: “Sicuramente sarà un anno abbastanza difficile, perché ci sono tensioni sul mercato. Però il mondo è grande e ci sono difficoltà, ma ci sono anche molte opportunità. Il mercato americano è un mercato che sta tenendo e il mondo asiatico è sicuramente da seguire con particolare attenzione. L’Europa va un po’ a macchia di leopardo, anche qui ci sono dei distretti che stanno lavorando un pochino meglio, altri più lenti".

Mastrotto si è infine soffermata sulla cultura imprenditoriale al femminile: "Essere un’imprenditrice italiana vuol dire essere un’azienda che vive con molta passione il lavoro. Ma disporre di una cultura del lavoro è anche molto professionale e penso che ciò sia fondamentale - conclude l'imprenditrice - Ovviamente i concorrenti sono ovunque nel mondo e quindi competiamo con moltissimi operatori. Credo che tutto il nostro mondo dovrebbe fare maggiormente sistema. Ormai le sfide sono planetarie e non si può pensare solo a livello locale. Solo cosi si può affrontare la concorrenza mondiale, che è molto agguerrita”.