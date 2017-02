CETA tra Europa e Canada, Bizzotto (Lega): "Un disastro per il Made in Italy"

“Il via libera al CETA da parte del Parlamento Europeo è l’ennesima truffa che la UE sta compiendo ai danni dell’Italia, dei nostri cittadini e delle nostre aziende. Questo accordo commerciale tra UE e Canada è il solito grosso regalo che l’Europa ha fatto alle multinazionali e che, purtroppo, si rivelerà come una vera e propria mazzata per il Made in Italy, per le nostre eccellenze agroalimentari e per i nostri agricoltori".



Sono le parole dell'onorevole leghista Mara Bizzotto a proposito dell'accordo nato per offrire alle imprese europee nuove e migliori opportunità commerciali in Canada e sosterrà la creazione di posti di lavoro in Europa. Eliminerà i dazi doganali, porrà fine alle restrizioni nell'accesso agli appalti pubblici, aprirà il mercato dei servizi, offrirà condizioni prevedibili agli investitori e contribuirà a prevenire le copie illecite di innovazioni e prodotti tradizionali dell'UE.

Bizzotto mette l'accento sugli aspetti negativi: "Se si pensa, ad esempio, che saranno soltanto 41 su un totale di quasi 300 i prodotti italiani di indicazione geografica ad essere riconosciuti in Canada, ben si capisce il disastro a cui andremo incontro con questo CETA fortemente voluto da Bruxelles, da Berlino e da uno scandaloso Governo Italiano che sta svendendo il lavoro e le eccellenze delle nostre terre”. Lo dichiara l’europarlamentare della Lega Nord Mara Bizzotto dopo il voto odierno del Parlamento Europeo che ha approvato il trattato di libero scambio tra UE e Canada".