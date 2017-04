Vicenza, pista ciclabile in viale della Pace: cantiere dal 18 aprile

Al via martedì 18 aprile il secondo stralcio della "Pace-Zamenhof", la pista ciclabile lungo viale della Pace. Il progetto prevede la realizzazione di una pista sul fronte nord di viale dalla Pace, da via delle Casermette e fino al sottopasso con corso Padova. Il cantiere, che si prevede durerà 90 giorni e durante il quale si potrebbero verificare possibili restringimenti e rallentamenti su viale della Pace, prenderà avvio da via delle Casermette.

Il commento dell'assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Dalla Pozza: "Assieme alla ciclabile da poco inaugurata tra la Stanga e via Zamenhof, alla ciclabile di Bertesina verso via Dalla Scola in fase di avvio, e a ciò che verrà realizzato con il "Bando Periferie", di cui si sta curando la progettazione esecutiva, i quartieri della zona est di Vicenza vedranno investimenti sulla mobilità sostenibile di importo ben superiore al milione di euro".

Nell'occasione lungo viale della Pace saranno compiuti interventi sull'illuminazione pubblica e sulla messa sicurezza di pedoni e ciclisti.