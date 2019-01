Cantiere dalla variante alla SP46: chiude strada Pian delle Maddalene

Da lunedì 14 gennaio chiude per un anno strada Pian delle Maddalene. La chiusura, che andrà dal civico 31 fino al confine comunale, si rende necessaria per consentire la realizzazione di un sottopasso stradale nell'ambito del cantiere della variante alla strada Pasubio che, denominata “1° stralcio – 1° tronco del completamento della tangenziale di Vicenza”, sarà un'arteria di 5,3 chilometri tra i Comuni di Vicenza e Costabissara. La circolazione sarà consentita a pedoni e frontisti, compatibilmente con le esigenze del cantiere. Come alternativa a strada Pian delle Maddalene sarà percorribile strada Ambrosini.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Vicenza usa la nostra Partner App gratuita !