BPVi, sequestro per circa 250mila euro a villa Zonin

"Si è visto entrare la "gente" in casa, finalmente". Questo uno dei commenti all'ingresso dell'ufficiale giudiziario in via XXIV Maggio a Montebello Vicentino, la cosiddetta "Villa Zonin".

L'agente ha inventariato i beni all'interno della dimora su ordine del gup Roberto Venditti, in base a quanto emerso dai rilievi della guardia di finanza berica, e verranno presto sequestrati preventivamente in vista di un eventuale pignoramento. Sul posto gli avvocati Renato Bertelle e Michele Vettore, difensori di molti ex soci.