Erboristeria, gastronomia e tabacchi: tre attività consolidate diventano "botteghe storiche"

Venerdì, nella sala degli Stucchi di palazzo Trissino, l'assessore alle Attività produttive Silvio Giovine ha omaggiato tre realtà storiche con la targa di riconoscimento. Si tratta della Bottega della Salute di Roberta Massaro, erboristeria in Levà degli Angeli 12, attiva dal 1978; a Dal Ponte cav. Giuseppe srl, di Antonio Dal Ponte, gastronomia in contra' San Silvestro 31, attiva dal 1944; alla Tabaccheria rivendita n.18 di Silvia Dal Santo, in corso Palladio 142 attiva dal 1962.

"A voi va la mia gratitudine perché è evidente che siete la parte più autentica del commercio a Vicenza - ha dichiarato l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine - Le vostre attività rappresentano quello che deve essere Vicenza: una città che attinge a piene mani dal passato ma vive il presente e guarda al futuro".

"La nostra Amministrazione punta molto a valorizzare e accompagnare quelle attività economiche di prossimità che hanno un impatto sui quartieri - ha sottolineato -L'elemento della prossimità del commercio per noi ha un valore che va oltre quello economico perché è sociale e di presidio. Il riconoscimento di “bottega o attività storica” è sinonimo di qualità, di capacità di offrire un prodotto di livello, apprezzato dal cliente e che ha consentito negli anni di dare continuità all'attività, superando numerose difficoltà in tempi di crisi economica".

"Sono sicuro che, nonostante tutto, venga sempre premiata la qualità del prodotto, punto di forza che è apprezzato anche dai turisti il cui numero contiamo di incrementare - ha evidenziato - Questo sarà possibile grazie all’incredibile sforzo della nostra amministrazione, che mira a trasformare Vicenza in un importante polo di attrazione turistica. Con uno sforzo unanime da parte di tutti dobbiamo fare in modo che i turisti si fermino per più tempo nella nostra città. Le botteghe storiche rappresentano un elemento importante, fondamentale per i cittadini ma anche per i turisti che amano vedere luoghi caratteristici".

"Il riconoscimento che abbiamo consegnato oggi - ha concluso - viene assegnato a chi ha gestito un'attività commerciale per oltre 35 anni, a volte nello stesso locale. Esprimo pertanto, a nome dell'intera amministrazione, il ringraziamento ai commercianti premiati oggi e a coloro che hanno già ricevuto il riconoscimento, oltre che ai loro clienti, per essere stati capaci di attraversare con impegno, sacrificio e dedizione questi anni. La targhe che ho consegnato, e che mi auguro verranno esposte bene in vista nei negozi, non sono solo motivo di orgoglio per i commercianti che le hanno ricevute, ma per l’intera città, ed è segno di solidità e garanzia anche per i turisti che, apprezzano la ricchezza, bellezza storica e culturale di Vicenza”.

Nelle “botteghe storiche” sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell'esercizio solo se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del progetto originario, da realizzare in base ad un progetto approvato dal Comune.

Il riconoscimento di “bottega storica” e “attività storica” consente alcuni benefici fiscali quali la riduzione dell'imposta comunale sulla pubblicità nella misura dell'80 per cento.