boom dello shopping online italiano, ma siamo già oltre l’ecommerce.

Si è conclusa con grande successo di pubblico la 4° Edizione di Ecommerce Strategies: "I 7 Vizi Capitali dell'eCommerce", in Fiera a Vicenza il 14 dicembre. Moltissimi gli argomenti trattati e preziosissimi gli spunti per un evento molto business-oriented. Si è parlato delle ultime frontiere dell'eCommerce. Anzi ci si è spinti più in là. Dal confronto tra tutti i 22 esperti del settore marketing e technology per l'eCommerce provenienti dall'Italia e dall'estero, in questa intensa giornata di formazione gratuita organizzata da Studio Cappello, è emerso che il 2017 sarà l'anno della svolta per le aziende. Il messaggio è chiaro: chi sceglierà di curare la relazione col cliente si assicurerà il 30% in più di vendite rispetto alla concorrenza nel giro di due anni. Confermati anche i trend positivi dell'eCommerce italiano. L'eShop nazionale nel 2016 fa segnare un +18% rispetto al 2015. "L'eCommerce italiano arriva a valere 20 miliardi di euro" - spiega Riccardo Mangiaracina, direttore dell'Osservatorio del Politecnico di Milano che al convegno ha presentato gli aggiornamenti sullo stato di salute del commercio elettronico B2c. "Questo ci fa ben sperare, ma non è ancora sufficiente. Se vado a vedere qual è la penetrazione del commercio elettronico rispetto al totale acquisti fatto dai consumatori italiani siamo ancora al 5%." Il dato non ci soddisfa pienamente, soprattutto se ci si confronta con i mercati stranieri, UK, Francia e Germania, dove la penetrazione può arrivare anche a 4 volte tanto. La ragione di questo ritardo è la carenza di offerta: in passato molti settori merceologici sono rimasti scoperti. Ma ciò che emerge è un altro dato molto interessante: il 27% del budget delle aziende sarà destinato all'acquisto di tecnologie e servizi per l'implementazione della Customer Experience. Fondamentale per il successo di un eCommerce, in un mercato estremamente competitivo come quello dello shopping virtuale, non sarà più soltanto l'approdo online con piattaforma e campagne di marketing. Sarà invece, indispensabile puntare tutto sul valore della relazione col cliente. La consapevolezza che eCommerce è Commerce riporta infatti in primo piano un tema fondamentale: come implementare la migliore esperienza d'acquisto possibile. Migliorare la Customer Experience dei consumatori significa sposare soluzioni legate a Customer Experience Strategy e Customer Experience Platform che, oggi, vanno a braccetto con multicanalità. "Con questi temi siamo proiettati già oltre l'eCommerce e diamo per scontato che le aziende si stiano sintonizzando su queste frequenze, anche se purtroppo, in molti, moltissimi casi non è così" - afferma Giovanni Fagherazzi, Business Strategist di Studio Cappello e di Ewolf, la prima Digital Commerce Boutique italiana. "In termini numerici, ciò significa che nel 2017 ci sarà un forte spostamento dei budget del marketing verso l'implementazione di soluzioni tecnologiche e strategie che punteranno a massimizzare l'esperienza d'acquisto." Questa è una grande novità per tutto il settore. Se, infatti, fino a ieri il marketing produceva comunicazione piatta, oggi, col digitale entrato sia nei processi di acquisto, sia nei processi organizzativi delle aziende, è possibile automatizzare la relazione con il cliente, conferendole un grado di personalizzazione enorme. Le aziende dovranno investire tantissimo in analisi per capire e interpretare i comportamenti dei loro clienti, i modelli di acquisto, la customer journey, argomenti di cui si è parlato molto nel 2015 e nel 2016 e che, finalmente, stanno diventando patrimonio condiviso. "Quanto maggiori sono i pubblici che acquistano online, tanto più grande dev'essere la visibilità che devono avere le aziende per continuare a sopravvivere" - sostiene Andrea Cappello, CEO di Studio Cappello e di Ewolf. "L'eCommerce è Commerce e capire questo è strategico". Il nuovo modo di fare Retail unisce aspetti diversi del processo di acquisto (elettronico e tradizionale), specchio di una Customer Journey che si sta codificando a partire da ciò che potremmo definire una "customer generated practice". Una rivoluzione è in atto. Il processo d'acquisto è definitivamente cambiato e uno dei segreti del successo di un'impresa è quello di continuare a rimanere nella testa delle persone ed essere preferiti quando si presenta il bisogno. "eCommerce è Commerce e il marketing è Digital": su questo le aziende devono concentrare i loro sforzi di comprensione e azione, sapendo Con gli strumenti e le tecnologie di oggi è possibile automatizzare la relazione con gli utenti, conferendole un altissimo grado di personalizzazione. Questa la grandissima novità per tutto il settore marketing. "Le soluzioni tecnologiche esistono già. Bisogna cominciare ad adottarle per implementare e automatizzare questo nuovo paradigma di relazione col cliente"- spiega Fagherazzi. "Questo sarà uno degli elementi differenzianti e a più alto valore rispetto alla fortissima competitività di prodotto che c'è online." A traghettare le imprese oltre l'eCommerce sarà il CMT, il Chief Marketing Technologist, la nuova figura che avrà un ruolo strategico nel gestire la necessaria convergenza tra marketing e tecnologia. www.ecommercestrategies.it Hashtag ufficiale: #esvi16