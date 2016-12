Black out a Capodanno: il numero di emergenza Enel

Il Veneto si prepara a dare il benvenuto al 2017 e, per permettere di festeggiare al meglio la notte di San Silvestro, e-distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica, ha predisposto un ampio piano di sicurezza per monitorare costantemente il corretto funzionamento della complessa rete elettrica del territorio.



Saranno oltre 200 i tecnici reperibili a Nordest che in tutta la regione gestiranno gli 82.000 km di linee elettriche di media e bassa tensione, le 152 cabine primarie (impianti di trasformazione dall’alta alla media tensione) e le 42.000 cabine secondarie che compongono il sistema elettrico nelle sette province venete. A presidiare e monitorare la situazione, 24 ore al giorno, saranno i due Centri Operativi di Verona (per le province di Verona, Vicenza e Padova) e Venezia (per le province di Venezia, Treviso e Rovigo), veri e propri "cervelli" della rete di distribuzione in grado di monitorare e smistare, istante per istante, l'energia elettrica secondo le esigenze dei clienti e di coordinare l'attività delle squadre di tecnici di e-distribuzione, in grado di assicurare il loro pronto intervento.



E-distribuzione ricorda che per qualunque segnalazione è possibile contattare il Servizio Guasti al numero verde 803.500 sempre attivo. Il Servizio Segnalazione Guasti impegna più di 100 operatori dislocati sui 28 Centri Operativi della rete di e-distribuzione, ma operanti come un unico team a livello nazionale ed impegnati, sia in condizioni di servizio ordinario per la rete sia in condizioni critiche o di emergenza, a fornire risposte ai clienti e ad assegnare attività di risoluzione dei guasti alle risorse operative sul campo per la risoluzione dei guasti. Da alcuni giorni il Servizio è stato potenziato attraverso una nuova infrastruttura telefonica ed una serie di servizi innovativi che consentiranno di aumentare la capacità di risposta e di fornire informazioni ai clienti in maniera sempre più rapida e puntuale.