E' "l'anno 0" anche per OTB: Diesel pesa su ricavi e redditività

Così una nota ufficiale definisce il 2018 di Otb, la holding fondata da Renzo Rosso intorno al marchio Diesel, una premessa necessaria a spiegare dati su ricavi e redditività non positivi.

Il fatturato consolidato 2018 di Otb è calato del 3,2% a cambi costanti a 1.439 milioni. «La contrazione è principalmente dovuta alla performance del marchio Diesel – si legge nella nota.

A fronte di una continua e significativa presenza nei mercati asiatici (Giappone in primis), Diesel ha registrato una riduzione del proprio fatturato in Europa e in Nord America (nella foto, la capsule creata da Diesel con il designer cinese Xander Zhou, presentata di recente a Shanghai). In particolare negli Stati Uniti, mercato da sempre strategico per il marchio, è in atto un importante piano di rilancio, inclusivo dell'opportunità offerta dalla procedura volontaria di “Chapter 11” che consente alle imprese di riorganizzarsi sulla base dell'esistenza di un credibile progetto di sviluppo.