Bertagni, reintegrato lavoratore: soddisfazione del sindacato

A dare notizia della riammissione è il Segretario Generale della categoria vicentina Giosué Mattei. "Dopo un calvario fatto di vessazioni, umiliazioni e perfino il confino fuori dagli ambienti produttivi durato per mesi e poi quindi il licenziamento per motivi disciplinari, finalmente giustizia è fatta", dichiara Mattei.

"C'è voluta una ricostruzione meticolosa dei fatti debitamente documentata e quasi due anni di attesa per la sentenza per questo lavoratore a seguito del licenziamento poi risultato giustamente illegittimo". "Questa sentenza", continua Mattei, "deve riportare all'attenzione di tutti un tema come quello del "Jobs Act" che ha sancito una delle più profonde ingiustizie di questo Paese.

Se questo lavoratore fosse stato assunto dopo l'approvazione di questa legge oggi per lui non ci sarebbe stato il reintegro". "Auspichiamo pertanto", conclude Mattei, "che il Parlamento italiano prenda in esame, nel più breve tempo possibile, la proposta di legge popolare della CGIL "La Carta dei Diritti Universali del Lavoro" che intende ricomporre la frammentazione del mondo del lavoro attraverso la tutela di tutti i lavoratori".