Bebe Vio ospite di Confindustria Veneto: "La scherma, lo spritz e le paralimpiadi”

Ospite d’eccezione, mercoledì sera, al consiglio regionale di Confindustria Veneto. All’incontro ha partecipato Bebe Vio, la campionessa paralimpica di scherma, vincitrice della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.

Bebe Vio è stata invitata dal Presidente di Confindustria Veneto Roberto Zuccato, quale esempio importante per gli imprenditori per la forza di volontà e la determinazione con la quale la campionessa di Mogliano Veneto ha inseguito e raggiunto i suoi obiettivi.

Roberto Zuccato ha dichiarato: “Bebe Vio è la prova che si possono raggiungere obiettivi impossibili, non avendone i mezzi. Sono l’intelligenza ed il cuore che costruiscono la storia e ci fanno fare grandi cose. L’ho voluta invitare per tributarle un omaggio, ma anche per fare a noi stessi un regalo: avere una testimonianza che ci dia forza, intelligenza, lucidità, caparbietà e tenacia, come del resto il nostro essere imprenditori ci impone”.

Durante l’incontro Bebe Vio ha presentato il proprio libro “Mi hanno regalato un sogno. La scherma, lo spritz e le paralimpiadi” (Rizzoli), raccontando agli industriali veneti la propria esperienza di vita e sportiva.