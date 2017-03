Bassano, maxi operazione dei carabinieri: evasi 130mila euro di contributi e tasse

Carabinieri di Bassano e Ispettorato del lavoro insieme per combattere le irregolarità nei luoghi di lavoro, in particolare nei pubblici esercizi.



Il proprietario di un market etnico di Cassola è stato denunciato per mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi a seguito di modifiche del processo organizzativo, nonché per installazione non autorizzata di impianto di videosorveglianza.

Stessa sorte per la proprietaria, di nazionalità cubana, di un bar/albergo/sala da ballo di Romano d’Ezzelino per mancanza dei requisiti minimi nel documento di valutazione dei rischi, mancanza del certificato di conformità dell’impianto elettrico e per un lavoratore irregolare, occupato con contratto intermittente senza preventiva comunicazione.

Infine denunciato l’amministratore unico di un noto bar di ritrovo della movida del centro storico bassanese, nelle vicinanze del Ponte degli Alpini. In questo caso le violazioni riscontrate sono state decisamente più gravi, ossia mancanza requisiti minimi nel dvr; omessa formazione dell’rspp; omessa nomina e formazione del numero minimo degli addetti alle emergenze; omesse visite preventive e periodiche per i lavoratori notturni; uso di sistemi di videosorveglianza non autorizzati; omessa consegna di documentazione su richiesta degli Ispettori del Lavoro; occupazione di personale senza preventiva comunicazione, cioè tre lavoratori in nero e occupazione di personale con contratto intermittente irregolare a 17 lavoratori.

Le ammende e sanzioni hanno sfiorato i 38mila euro, oltre alla realizzazione di una cartella per contributi e premi mai versati per oltre 130.000 euro, che il denunciato dovrà ora pagare allo Stato.