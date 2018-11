Orafo e fatture false: sequestrati 650mila euro

Il provvedimento, emesso dalla magistratura di Vicenza, arriva al termine degli accertamenti svolti dai finanzieri a una sas di Bassano, intestata ad un 50enne che era già stato denunciato per avere inserito fatture per operazioni inesistenti per circa 3 milioni di euro e altri 650 mila euro di evasione dell'Iva