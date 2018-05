Bassano: arrivano gli autobus verdi di FlixBus

Gli autobus verdi arrivano a Bassano del Grappa: FlixBus, leader europeo dei viaggi in autobus, avvia i primi collegamenti con l’autostazione cittadina, per offrire ai bassanesi un servizio di mobilità economico e confortevole per raggiungere sei destinazioni in Italia e in Germania, e facilitare al contempo l’accesso ai turisti in visita alle bellezze della città.

Il servizio di FlixBus, attivo da giovedì 24 maggio, permetterà innanzitutto di raggiungere facilmente svariate località del Trentino: precisamente saranno collegate Trento, Bolzano, Pergine Valsugana, la cittadina termale di Levico Terme, meta perfetta per una giornata di relax a solo un’ora di distanza, e Borgo Valsugana, ad appena 50 minuti.

Ai collegamenti per il Trentino si aggiungono quelli con Monaco di Baviera, una soluzione ideale per chi da Bassano e dal Vicentino si reca frequentemente in Germania per studio o per lavoro, e contemporaneamente per i turisti in arrivo dalla Germania.

Le corse, in partenza dall’autostazione di Via Chilesotti, sono prenotabili online, via app e in agenzia, e sono operati in collaborazione con una rete di aziende partner dall’esperienza pluriennale che mettono a disposizione mezzi e autisti, mentre FlixBus si occupa della pianificazione di rete, del marketing, della comunicazione e del pricing.

A bordo, Wi-Fi gratuito e prese elettriche, ideali soprattutto per chi vuole lavorare a bordo ottimizzando i tempi di viaggio, sedili spaziosi e reclinabili e toilette.

