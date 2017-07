Premio “Mechilli” per i migliori neodiplomati: in palio tre borse di studio

Il Mandamento Confartigianato di Bassano del Grappa ripropone anche per quest’anno il Premio “Franco Mechilli”, iniziativa rivolta ai neo-diplomati che si siano distinti nel risultato finale all’esame di maturità.

Possono aderire al bando sia i neo-diplomati dell’anno scolastico 2016/2017, sia i diplomati dello scorso anno, che abbiano conseguito un punteggio minimo di 90/100 per gli Istituti Professionali, 85/100 per gli Istituti Tecnici, 80/100 per i Licei e che abbiano almeno uno dei genitori titolare o socio di un’azienda iscritta alla Confartigianato provinciale e operante in uno dei quindici Comuni del Mandamento di Bassano (oltre a Bassano del Grappa, anche Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Enego, Mussolente, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, San Nazario, Solagna, Tezze sul Brenta e Valstagna).

Per partecipare è necessario compilare in tutte le sue parti la scheda di candidatura e inviarla all’Ufficio Scuola di Confartigianato (fax 0444/386709; email: scuola@confartigianatovicenza.it) nel periodo compreso fra il 30 luglio e il 30 settembre, con allegato il certificato di maturità.

La cerimonia di premiazione dei vincitori avrà luogo a Bassano sabato 21 ottobre, e consisterà nell’assegnazione di tre borse di studio da 1.500 euro (una per ciascuna delle sezioni scolastiche previste, ovvero Istituti Professionali, Istituti Tecnici e Licei), somme destinate a coprire le spese di iscrizione al primo anno universitario. La quota di iscrizione verrà versata direttamente all’Ateneo segnalato dallo studente premiato. Nel caso in cui il vincitore decidesse di non iscriversi all’Università, la borsa di studio verrà assegnata al secondo classificato della stessa sezione.