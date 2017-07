Barbarano, lavori in Riviera Berica: la mappa delle deviazioni

Lavori in corso lungo la strada provinciale 247 Riviera Berica in Comune di Barbarano Vicentino. A partire da lunedì 24 luglio Vi.Abilità Spa, braccio operativo della Provincia per la gestione di circa 1300 km di strade vicentine, aprirà un cantiere per l'asfaltatura di un tratto di circa 1,4 km (dal km 21+750 al km 23+150). L'importo dei lavori ammonta a 140mila euro.



Il tratto interessato è lungo e la lavorazione è particolare perché, spiega il direttore generale di Vi.Abilità Fabio Zeni, “dobbiamo eseguire una fresatura profonda del conglomerato bituminoso e quindi rifare binder e tappeto su tutta la larghezza stradale. Inseriremo una membrana antipumping, per rinforzare la strada e aumentarne la portata, tenendo conto del traffico pesante che quotidianamente è chiamata a sopportare”.



Il cantiere durerà tutta la settimana, per questo, tenendo conto dei volumi di traffico importanti, si è deciso di programmare l'intervento nel periodo estivo.



Per ridurre ulteriormente i disagi e i tempi di attesa degli utenti a causa di possibili incolonnamenti non ci sarà una chiusura totale. Chi proviene da Vicenza, potrà passare regolarmente nell'unica corsia che resterà a disposizione per il transito veicolare.



Le auto che provengono da Noventa Vicentina vengono invece deviate verso la SP 10 Albettone, per poi ritornare sulla SP 247 Riviera Berica sulla rotatoria posta a nord del cantiere.