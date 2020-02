Cercasi gestore per lo stadio di via Bellini e il campo di via Massaciuccoli

Il servizio istruzione, sport, partecipazione ha pubblicato un avviso di gara per l’affidamento della gestione dello stadio del baseball di via Bellini 59 e del campo di via Massaciuccoli 10, a Vicenza.

La durata della concessione in gestione degli impianti sportivi decorrerà dalla sottoscrizione della relativa convenzione (marzo 2020) fino al 31 dicembre 2022.

Il valore complessivo della gara ammonta a 13.800 euro, Iva esclusa, con offerte al ribasso. L’aggiudicatario potrà introitare le entrate da terzi derivanti dall'utilizzo degli impianti, a fronte dell'applicazione delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.

Per partecipare è necessario inviare la documentazione richiesta entro le ore 12 di giovedì 27 febbraio.

I requisiti e le modalità di presentazione dell’offerta si trovano nell'avviso di gara pubblicato sul sito del Comune, seguendo il percorso “Pubblicazioni online, Gare e servizi”. Per informazioni: ufficio Sport, dal lunedì al venerdì (9-12) tel. 0444222144 - email uffsport@comune.vicenza.it.