Banco Popolare di Vicenza chiede a Zonin e dirigenti oltre un miliardo

Danni per oltre un miliardo è la richiesta di Banca Popolare di Vicenza contenuta nell'atto di citazione dell'azione di responsabilità a carico dell'ex presidente Gianni Zonin e una altra trentina tra amministratori, dirigenti e sindaci. Il fascicolo, consultato da Il Sole 24 ore, è stato depositato mercoledì al tribunale di Venezia.



Secondo quanto si apprende, nel documento, supportato dai verbali di Consob, Bankitalia e Bce, viene analizzato il percorso che ha portato a perdite per 4 miliardi negli ultimi 3 anni, tanto da dover rendere necessario l'intervento dello Stato. La lente di ingrandimento viene puntata sui tre fondi lussemburghesi (Athena e Optimum), sui presiti concessi in cambio dell'acquisto di azioni a un prezzo palesemente fittizio, 62,5 euro. Il quotidiano riferisce che "Il capitolo sulle azioni è ricco di riscontri di palesi violazioni". Infine la politica del credito facile, oldi dati senza garanzie effettive, o dati a clienti in condizioni di bassa o nulla solvibilità.