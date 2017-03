Banche Venete: 60 milioni per i soci in difficoltà

Banca Popolare di Vicenza ha deciso di costituire un fondo per complessivi 30 milioni di euro a sostegno degli azionisti che versano in condizioni disagiate.

"L’iniziativa si basa sulla consapevolezza della presenza di situazioni di impoverimento e grave disagio sociale che coinvolgono alcuni azionisti risparmiatori di BPVi, oltreché sulla volontà di ricostruire un rapporto di fiducia tra la Banca e i suoi soci risparmiatori" riferisce l'isituto di credito in un comunicato.

Il fondo è riservato esclusivamente agli azionisti che rientrano nel perimetro dell’Offerta di Transazione e che rinunciano ad azioni risarcitorie, l’attivazione del fondo è subordinata all’esito positivo della stessa O.d.T.

La struttura dell’iniziativa, le condizioni di accesso al fondo, la somma massima erogabile per singolo aderente e ogni altro elemento di dettaglio dell’iniziativa sono, al momento, in fase di studio e saranno resi noti una volta deliberati, assicurando ogni più ampia informativa ai soggetti destinatari dell’iniziativa medesima.

Nello stesso comunicato si rende noto che "la Banca, ad oggi, non ha assunto alcuna decisione in merito alla estensione del periodo di adesione all’Offerta di Transazione avviata il 9 gennaio 2017, con data ultima per la sottoscrizione degli accordi di transazione prevista per il 22 marzo 2017". Al 6 marzo l’Offerta di Transazione ha fatto registrare 53.521 Manifestazioni di Interesse (pari al 55% delle azioni oggetto del perimetro) a fronte delle quali sono stati già sottoscritti 35.027 accordi transattivi (pari al 29,1% delle azioni in perimetro).



VENETO BANCA Anche il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca, riunitosi in seduta dedicata, ha deliberato la costituzione del Fondo di solidarietà. La decisione fa seguito a quanto il CdA di Veneto Banca aveva annunciato il 9 gennaio scorso assieme all’avvio dell’Offerta Pubblica di Transazione, ossia la disponibilità alla costituzione di un Fondo di 30 milioni di Euro per sostenere i Soci che versano in comprovate situazioni di particolare disagio socio-economico. Anche in questo caso il Fondo è rivolto ai medesimi destinatari dell’Offerta Pubblica di Transazione e anche in questo caso i beneficiari dovranno rinunciare ad azioni risarcitorie nei confronti della Banca, e diventerà effettivo a seguito dell’esito positivo dell’Offerta stessa.

"Nello spirito di solidarietà e responsabilità sociale - riferisce un comunicato - oltreché nella volontà di ricostruire un rapporto di fiducia tra la Banca e i suoi soci risparmiatori, Veneto Banca ha ritenuto opportuno assegnare il compito della realizzazione dell’iniziativa alla propria corporate foundation, la Fondazione Veneto Banca. La Fondazione agirà su mandato dell’Istituto per l’identificazione e la valutazione delle comprovate situazioni di particolare disagio socio-economico. Il criterio base di valutazione sarà l’ISEE, al fine di semplificare le procedure e accelerare i tempi di esecuzione. L’iniziativa prevede la costituzione di una Commissione, utile nella logica del dialogo tra la banca e i suoi portatori d’interessi nei territori di riferimento, che comprenderà le rappresentanze della società civile".

Al 6 marzo 2017, relativamente all’Offerta Pubblica di Transazione, è stato contattato circa il 94% del totale azioni in perimetro di cui oltre il 34% ha già aderito, il 14% ha manifestato la propria intenzione a non aderire, mentre la restante parte è rappresentata da coloro che hanno fissato un appuntamento in filiale o non hanno ancora manifestato la propria scelta. Alla luce della numerosità delle richieste di appuntamento e di adesioni pervenute in questi ultimi giorni, il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca sta valutando l’opportunità di una proroga dei termini legati alla scadenza dell’Offerta Pubblica di Transazione, attualmente prevista per il 15 marzo 2017, in allineamento alla scadenza della medesima Offerta di Banca Popolare di Vicenza.