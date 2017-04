Popolari Venete, Cappelletti (M5S): "Padoan riferisca su svendita dei crediti deteriorati"

Con un'interrogazione al ministro dell'economia e delle finanze Padoan, il senatore Enrico Cappelletti del M5S chiede di ottenere "chiarimenti in merito alle circostanze che hanno portato alla nomina dell'ex vice direttore generale della BpVi De Francisco a direttore generale del Credito Fondiario, passaggio avvenuto a due mesi dalla vendita di crediti deteriorati (Npl) di BpVi e Veneto Banca, ad un prezzo vantaggioso, proprio ad una società del Credito Fondiario.

I due istituti hanno infatti ceduto 3,6 miliardi di Npl a due società veicolo, di cui una di Credito Fondiario, per un importo pari a circa il 20% del valore iscritto a libro, quindi per una somma molto inferiore al 43% ovvero alla media di ricavo degli Npl sul mercato stimata da Bankitalia."

"Inoltre - continua il senatore M5S - abbiamo chiesto al Ministro se non ritenga che operazioni di questo tipo possano vanificare l'attuale piano di risanamento dei due istituti di credito e pregiudicare ulteriormente i loro bilanci e quali misure urgenti intenda adottare per scongiurare il rischio di insolvenza, anche relativamente alle obbligazioni garantite dallo Stato. E', infatti, assurdo come si continui a mettere in atto azioni che stridono in maniera evidente con i conti in dissesto e con le richieste di intervento statale per miliardi di euro: non solo la svendita degli asset ma anche gli esosi compensi del managment. A questo proposito, abbiamo chiesto al Ministro di attivarsi affinchè i compensi dei vertici delle banche beneficiarie di aiuti statali vengano immediatamente ridimensionati".