Bpvi, sparite dal server le mail di un anno

Un mistero le email cancellate dai server della Banxa popolare di Vicenza.

Un «vuoto di quasi un anno» si sostiene nell'atto.Secondo l'atto di citazione dell'azione di responsabilità depositato dalla Banca Popolare di Vicenza al tribunale di Venezia, sarebbe tutt'altro che casuale la sparizione dal server dell'istituto di credito di quasi un anno di corrispondenza elettronica.

Un buco, si legge infatti nell'atto, "da maggio 2014 a marzo 2015, guarda caso in concomitanza degli ultimi aumenti di capitale e della campagna "svuotafondo" con cui la banca si è liberata delle azioni proprie che aveva in portafoglio, iniziative, queste, che sono state terreno di una seria di condotte illecite volte a far figurare una solida situazione della banca, in realtà assai diversa".