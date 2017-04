Banca Popolare, ceduto il 6,02% del capitale sociale di Cattolica Assicurazioni

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. comunica l’avvenuta cessione di 10.500.000 azioni ordinarie di Società Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa, pari al 6,02% circa del capitale sociale di Cattolica.

L’operazione, che ha riscosso un notevole interesse dal mercato, è stata realizzata attraverso una procedura di Accelerated Book Building rivolta esclusivamente ad investitori qualificati in Italia, come definiti all’art. 34-ter, comma 1, lett. b, del regolamento Consob n. 11971/1999 e ad investitori istituzionali esteri.

Ad esito dell’operazione BPVI è venuta a detenere 15.767.793 azioni, pari al 9,05% circa del capitale sociale di Cattolica, partecipazione sulla quale BPVI ha assunto un impegno di lock-up di 90 giorni.

Il corrispettivo per la vendita delle Azioni è stato pari ad Euro 7,25 per ciascuna Azione, per un controvalore complessivo di euro 76.125.000. Il regolamento dell’operazione avverrà in data 7 aprile 2017.